Radios: Nostalgie reste leader (infographie)

Nostalgie reste en tête des radios francophones en termes de parts de marché, avec 14,42 %, selon la nouvelle vague de résultats des audiences radio du Centre d’information sur les médias (CIM) présentés mardi et portant sur la période allant de mai à août 2021. Radio Contact ravit la deuxième position à Vivacité, avec 14,04 % de parts de marché, contre 13,93 % pour sa concurrente.

Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie s’est dit « très heureux que Nostalgie demeure la radio numéro 1 en Belgique francophone ! Ce leadership incontesté depuis plus de 3 ans démontre qu’être à l’écoute de son public en offrant un contenu qui lui ressemble est la recette qui plaît. En parallèle, épinglons également le résultat de Nostalgie+ qui, en totale complémentarité avec Nostalgie, s’installe dans la durée et fidélise un public senior de plus en plus nombreux. »