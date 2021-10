Bryan Stevenson, l’avocat des Afro-Américains injustement condamnés

C’est une scène de film qui dit tout. En 1989, un avocat noir se rend pour sa première visite dans la section des condamnés à mort d’une prison en Alabama. Il a rendez-vous avec un client. Le garde, un Blanc, exige de lui qu’il se déshabille entièrement. L’avocat proteste au nom de ses droits. Le garde reste impassible. L’avocat finit par s’exécuter dans un silence assourdissant. Le garde le toise, lui demande de se pencher en avant, avant de quitter la cellule en riant.

Aujourd’hui, cet avocat est une célébrité. Il est l’auteur d’un best-seller adapté récemment au cinéma. Il est régulièrement invité sur les plateaux de télévision, récompensé des prix les plus prestigieux et d’une quarantaine de doctorats honorifiques des plus grandes universités. Il a fondé un musée qui retrace l’histoire de l’esclavage et de la ségrégation, il a créé un mémorial à la mémoire des victimes du lynchage.