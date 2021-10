Felice Mazzù a importé la culture de la gagne à l’Union

L’Union en tête du championnat, c’est certes une surprise. Mais ce n’est pas un hasard, loin de là même. Si les qualités des joueurs présents dans le noyau ne sont évidemment pas étrangères à ce succès, c’est très certainement encore plus l’état d’esprit mis en place par Felice Mazzù depuis qu’il est arrivé à la Butte en mai 2020 qui fait la différence. Un coach qui est obnubilé par la victoire.

Évidemment, jamais une équipe ne dira qu’elle est montée sur la pelouse pour prendre autre chose que les trois points. Mais entre les déclarations de bonnes intentions et les faits, il y a souvent un pas. Un pas que l’Union a largement franchi depuis que Felice Mazzù a pris en charge l’équipe bruxelloise. Un entraîneur qui a amené une véritable culture de la gagne au sein du matricule 10. Le plus bel exemple en a été donné durant la préparation à la présente saison. Sur leurs neuf amicaux disputés, les Saint-Gillois en ont remporté sept et réalisé deux matches nuls. Dans les faits, il ne s’agissait certes que de rencontres qui comptaient pour du beurre. Mais pour Mazzù, celles-ci revêtaient déjà une grande importance. « Je veux que mes joueurs aient envie de tout gagner, peu importe qu’on joue contre une équipe amateur de D3 ou bien contre une équipe confirmée de D1A », glissait-il en substance il y a quelques mois.