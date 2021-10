Leos Carax à propos de «Annette»: «J’ai toujours essayé d’approcher la musique par le cinéma»

Look un peu voyou, un peu lutin, qu’on imagine dans les nuits urbaines en quête de la poésie de ses jours, Leos Carax s’exprime d’une voix basse, lente et douce, laissant la réflexion s’insérer dans le temps de l’interview. Et c’est magique comme son sixième long-métrage Annette qu’il définit noir et enfantin.

Pour la première fois, vous n’êtes pas l’auteur du scénario. Vous êtes-vous senti plus détendu alors que le film aborde des sujets très personnels comme la position de l’artiste, le fait d’être ou non un bon père, le rapport au public, la vie, la mort, la célébrité… ?