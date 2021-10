«Ne détruisez pas vos lettres, vos enfants les liront avec recul»

Vous écrivez : « J’appartiens à une histoire de l’Histoire ». Tout le monde n’a pas la chance d’appartenir à un destin aussi large ?

Je raconte dans le livre une conversation avec cet ami que je nomme Frédéric, universitaire, fils d’ouvrier, qui s’aperçoit qu’après la mort de ses parents, il n’y a pas de lettres, juste des factures. Et je me dis, face à sa désolation : les nantis ont tout. Non seulement les biens matériels mais aussi immatériels. La culture ouvrière se perd faute de traces et la conscience de classe s’émiette.

Plus facile après ce travail d’assumer votre situation de femme de gauche, fille et petite-fille de capitaliste ?