Wallonie: «Si on veut ouvrir l’avenir, il faut des histoires et il faut du désir»

Votre histoire personnelle est aussi celle, héroïque et oubliée, de la Wallonie et de Liège ?

On oublie que la Wallonie était la deuxième puissance industrielle mondiale, le cœur battant des techniques. Pour s’en tenir à l’histoire de l’Asturienne, Adolphe Hauzeur a créé l’Ecole des Mines de Liège et considérait les ouvriers comme des alliés « sagaces ». Lui et Jules Hauzeur ont inventé des procédés industriels. Les Belges ont été les premiers en Espagne à utiliser des explosifs dans la mine. Ils ont amené les premiers rails, venus de chez Cockerill à Seraing, pour transporter le minerai. Ils ont lancé la métallurgie du zinc en Espagne. Même leur paternalisme était pionnier…