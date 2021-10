Un médiateur social désigné pour tenter d'éviter la grève chez ArcelorMittal à Gand

La direction et les syndicats se retrouveront une première fois vendredi afin de négocier une nouvelle convention collective de travail pour la période 2021-2022. Cela se fera en présence d'un médiateur social. Entre-temps, la tension demeure dans les ateliers, ont indiqué mardi l'ACV-CSC Metea, l'ABVV Metaal et l'ACLVB. Il est question de quelques actions à court terme, mais pas d'arrêts de travail majeurs.

Pour leurs affiliés, les salaires prévus dans l'accord préliminaire sur la convention collective de travail sont particulièrement insuffisants, expliquent les syndicats. L'accord tiendrait également compte du personnel plus âgé et plus jeune, mais un groupe important de métallurgistes ne se reconnaît cependant pas dans la proposition.