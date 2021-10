Bruxelles: pas assez de crèches abordables dans les quartiers vulnérables

Les quartiers les plus pauvres de Bruxelles ne disposent pas de suffisamment de crèches à des prix abordables, fixés en fonction du revenu familial.

Les milieux d’accueil les plus abordables, c’est-à-dire à tarification liée au revenu, ne se situent pas forcément là où les Bruxellois en ont le plus besoin. Voilà le constat d’une étude de l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA), dans son focus nº47 « Des milieux d’accueil de la petite enfance à coût abordable dans les quartiers vulnérables de la Région bruxelloise » publié ce mercredi matin.