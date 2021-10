Ligue des champions: Bruges en quête d’exploit face à Manchester City (direct à 18h45)

Mais sur le papier, ça s’annonce compliqué, Kevin De Bruyne évoluant au sein d’un effectif qualitativement impressionnant. Et ce, même si City n’a empoché que 3 points sur 6 pour l’instant en Ligue des champions…

Le onze de base brugeois

Philippe Clement fait confiance au même onze de base aligné contre le Paris Saint-Germain (1-1) et à Leipzig (1-2). Ce qui signifie que Ruud Vormer prend une nouvelle fois place sur le banc.

Le gardien Simon Mignolet trouve devant lui, de droite à gauche, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley Nsoki et Eduard Sobol. Le capitaine Hans Vanaken, Eder Balanta et Mats Rits s’occupent de l’entrejeu. À charge pour Kamal Sowah, Charles De Ketelaere et de Noa Lang de semer la panique dans la défense de City.

Le onze de base mancunien

Pep Guardiola aligne lui Ederson dans les buts. Kyle Walker, le capitaine Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo, forment, de droite à gauche, le quatuor défensif. Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne, pour la première fois Belgique avec un club étranger, animent l’entrejeu mancunien. Riyad Mahrez, Phil Foden et Jack Grealish évoluent devant.