La sextape de Valbuena devant le tribunal

Karim Benzema n’a qu’un souhait : que la vérité le concernant sorte et qu’on ne l’intrigue plus avec cette « sextape » – Mathieu Valbuena filmé dans une scène érotique avec sa femme. Il s’est retrouvé mêlé à cette histoire par amitié. À cause de cette indéfectible loyauté qui l’unit à son ami d’enfance, Karim Zenati. Bien évidemment, il appartient au tribunal de vérifier si ce lien fraternel constitue une circonstance atténuante – si Benzema est reconnu complice – ou si l’attaquant a agi avec une innocente légèreté et sincérité. En tout cas, pour Benzema, son implication ou non tient dans l’interprétation que le juge fera de sa discussion avec Zenati.

« Je lui ai parlé avec le cœur et Mathieu le sait. Quand j’entends parler de rançon, d’argent, ça me rend dingue. Je n’ai pas besoin d’argent », avait déclaré Benzema lors d’une interview sur TF1.