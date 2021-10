Noyade au Plopsaqua à Hannut: la victime est décédée

La victime a alors été secourue quelques minutes plus tard et emmenée à l’hôpital dans un état grave.

L’épouse du défunt a déposé plainte après les faits et un procès-verbal a été dressé pour non-assistance à personne en danger. Le parquet ajoute qu’un médecin légiste a été mandaté pour réaliser des analyses et déterminer les causes précises du décès.