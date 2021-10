Laura Wandel à propos de «Un Monde»: «La violence vient toujours d’une blessure non entendue»

Présente au Festival de Cannes en juillet dernier avec son premier long-métrage, Un monde, dans la section Un certain Regard et concourant pour la Caméra d’or, Laura Wandel nous avouait que Cannes avait été « l’expérience la plus forte » de toute sa vie. Depuis, elle a vécu d’autres expériences fortes dont ce week-end au Festival du film de Londres où elle a reçu le Prix du meilleur Premier Film. Quelques semaines avant, la jeune réalisatrice belge nous racontait l’aventure de son film ancré dans une cour de récréation.

Sélectionnée pour le Festival de Cannes 2020, c’est en juillet 2021 que vous présentez votre film car vous avez préféré attendre. Pourquoi ?