Romelu Lukaku dans le creux de la vague

Séduisant dès ses premières sorties sous la vareuse de Chelsea, Romelu Lukaku est rentré quelque peu dans le rang ces dernières semaines. S’il n’a plus réussi à trouver le chemin des filets depuis six rencontres avec son club, l’inquiétude n’est pas (encore) à l’ordre du jour le concernant. D’autant qu’il conserve la pleine confiance de Thomas Tuchel.

Déjà 472 minutes de disette. Pour n’importe quel attaquant lambda, ce laps de temps semble déjà long. Mais, quand il s’agit de Romelu Lukaku, l’un des cinq meilleurs du monde à ce poste, ça en devient quasiment invivable, pour ne pas dire gênant. Après un début de saison tonitruant pour son grand retour au Bridge (quatre buts en autant de matches), le Belge voit la réussite le fuir depuis plus d’un mois. Sur ses six dernières sorties avec le club londonien, il n’est pas parvenu à marquer le moindre but. Un aveu d’impuissance qui, pour certains, sonne comme un fameux retour sur terre. Ou comme une leçon d’humilité. Pour preuve, c’est la première fois depuis trois ans – en octobre et novembre 2018, il avait enchaîné onze matches sans but avec les Red Devils de José Mourinho – qu’il traverse une période aussi aride en zone de finition.