Inne Mertens devient la nouvelle directrice générale de Sibelga

Depuis lors, Raphaël Lefere lui avait succédé en tant que CEO ad interim. "Durant de longs mois, il a confirmé son professionnalisme, sa loyauté et son ambition pour Sibelga", relève d'ailleurs Faouzia Hariche, présidente du conseil d'administration du gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité à Bruxelles.

Durant son mandat, qui débutera le 1er février prochain, Inne Mertens devra œuvrer à l'opérationnalisation du plan stratégique 2020-2024 du gestionnaire des réseaux de gaz et d'électricité dans la capitale. Celui-ci comptabilise de nombreux projets innovants et repose notamment sur du bâti moins énergivore, des véhicules partagés 100% verts et des quartiers autonomes qui produisent, partagent et stockent leur énergie.