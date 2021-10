Des fruits et de la viande labellisés Fairebel

La coopérative d’agriculteurs Faircoop développe son réseau de commercialisation. Outre les produits laitiers bien connus depuis dix ans et qui vont être vendus dans des emballages plus recyclables, voici des pommes, des poires et de la vache BBB.

Du lait. Des pommes et des poires. Et de la viande. Si la marque Fairebel est bien connue par les amateurs de produits laitiers, elle se fait peu à peu une place dans les rayons des fruits et légumes. Voici une petite année, la coopérative Faircoop a en effet décidé d’élargir le champ de ses activités pour répondre à la demande de fruiticulteurs wallons qui « vivaient la même situation que nous voici dix ans, quand nous avons initié cette coopérative de vente de lait et de produits laitiers wallons », commente Erwin Schöpges, président de Faircoop. « Nous n’en avions pas encore vraiment parlé car nous étions en phase de lancement. Aujourd’hui, c’est la saison 2 et c’est bien parti. Et puis, il y a aussi la viande Blanc Bleu Belge, lancée sous notre marque il y a deux ou trois mois. »