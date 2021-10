Primo Levi, un auteur inspirant

De Primo Levi, on connaît “Si c’est un homme”. Je propose aux lecteurs “Le système périodique” dans lequel, chimiste autant qu’écrivain, il illustre les propriétés des gaz et des métaux par des histoires liées à sa vie. Ainsi le zinc “si tendre et délicat, si accommodant en présence des acides, qui n’en font qu’une seule bouchée, se comporte en revanche bien différemment lorsqu’il est très pur : alors, il résiste obstinément à l’attaque”. D’où la métaphore : le fascisme ne veut pas de la goutte d’acide sulfurique qui fait réagir le zinc, le change, le transforme, le fascisme ne comprend pas que “pour que la roue tourne, pour que la vie vive, les impuretés sont nécessaires”. Comment ne pas aimer ce zinc aussi résilient qu’apte aux plus merveilleuses transformations ? »