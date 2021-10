Podcasts, influenceurs… la Belgique lance une campagne pour dissuader les Albanais de demander l’asile

Pour faire face à une augmentation soudaine du nombre de demandeurs d’asile albanais en Belgique, les deux pays ont décidé de mener une campagne de dissuasion et d’information, a rapporté mardi le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration Sammy Mahdi, de retour d’une mission dans ce pays des Balkans. Cette campagne démarrera cet automne via des influenceurs, des podcasts et des mini séries télévisées avec un objectif d’information à long terme.

« L’Albanie coopère bien sur les retours. Mais nous devons éviter que des personnes qui n’ont pas besoin de protection viennent dans notre pays et chargent le système d’accueil. Cette campagne de dissuasion est non seulement meilleure pour nos services d’asile, mais aussi et surtout pour les Albanais eux-mêmes qui ne sont finalement pas autorisés à rester », explique le secrétaire d’Etat.