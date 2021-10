Le réalisateur: «Ce n’est pas un biopic, juste un instant dans la vie de Billie Holiday»

Touche à tout, Lee Daniels a commencé dans le cinéma comme directeur de casting et agent, avant de devenir producteur (notamment d’À l’ombre de la haine, qui valut un Oscar à Halle Berry) et enfin réalisateur. En 2010, Precious, son deuxième long-métrage avec Lenny Kravitz et Mariah Carey, reçoit deux Oscars. Trois ans plus tard, il se fait remarquer avec Le Majordome (The Butler), où il aborde le racisme et la ségrégation aux USA à travers un récit librement inspiré de l’histoire d’Eugene Allen, majordome de la Maison-Blanche entre 1952 et 1986.