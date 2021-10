«The United States vs. Billie Holiday», la révélation Andra Day

De Lee Daniels, avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, 128 mn.

Icône du jazz, mais aussi icône politique, Billie Holiday est une personnalité aussi mystérieuse qu’importante. Une personnalité insaisissable et méconnue que Lee Daniels (The Butler) tente d’apprivoiser dans The United Sates vs Billie Holiday, film qui s’est distingué l’an dernier aux Golden Globes. Il y raconte son incessante lutte avec l’addiction, la célébrité, ses amours contrariés. Mais aussi son destin, tout simplement.