Andra Day, impressionnante incarnation de Billie Holiday

Auréolée d’un Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique, Andra Day irradie l’écran dans « The United States vs. Billie Holiday », son premier rôle au cinéma.

A u départ, je ne voulais pas qu’Andra Day incarne Billie. Et je pense qu’elle ne voulait pas du film non plus (rires). » Lorsqu’on demande à Lee Daniels, réalisateur de The United States vs. Billie Holiday (Billie Holiday, une affaire d’État) ce qui l’a poussé à choisir Andra Day pour incarner Billie Holiday, l’homme hésite, comme s’il faisait face à une question piège. « Il y avait d’autres actrices qui avaient plus d’expérience. Finalement, lorsque je l’ai rencontrée, sa fragilité mais aussi sa force étaient des qualités très semblables à celles de Billie Holiday. Andra questionnait beaucoup le fait de pouvoir interpréter ce personnage ou pas. Le fait qu’il lui importe tellement de respecter l’héritage de Billie m’a fait comprendre que je faisais face à quelqu’un de concerné par le sujet. »