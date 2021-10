Coronavirus: la pression grandit sur les artistes non vaccinés

Il y a quelques années, il a fait une thrombose de l’œil, suite à un vaccin reçu avant d’entamer un périple à l’étranger. Alors, pour ce comédien du collectif « Les Voyageurs sans bagages », il est absolument inconcevable de prendre un quelconque risque avec un autre vaccin, celui du coronavirus. Même si le reste de la troupe est en majorité vacciné, tous ont décidé d’être solidaires avec leur compagnon de scène. « Pour l’instant, ce n’est pas un frein », se rassure Mohamed Allouchi, metteur en scène de L’argent fait le bonheur , actuellement en tournée. « Franchement, on a été plus embêté par la gastro récente d’un de nos comédiens que par cette histoire de covid. Et si on doit aller en France, il reste toujours la solution de faire des tests PCR », ajoute le metteur en scène d’un spectacle qui était à deux doigts de tenter le Off du Festival d’Avignon cet été.