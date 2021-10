«Tout nous sourit», un bon divertissement

De Mélissa Drigeard, avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand, Emilie Caen, 98 mn.

Triplement primé au Festival de l’Alpe d’Huez 2020 (Prix spécial du jury et double prix d’interprétation pour Stéphane De Groodt et Elsa Zylberstein), Tout nous sourit est une comédie réjouissante qui nous emmène dans une situation vaudevillesque quand Jérôme et Audrey, un couple embourgeoisé, se retrouvent dans la maison de campagne familial avec leur amant respectif. Plus encore quand les parents d’Audrey débarquent, puis leurs enfants, puis la sœur d’Audrey. Difficile de sauver les apparences quand les nerfs craquent…