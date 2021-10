Voile: Denis Van Weynbergh à la Transat Jacques Vabre en rêvant du Vendée Globe

Il y avait renoncé il y a deux ans, faute de budget. Il sera cette fois au départ, le 7 novembre, de la Transat Jacques Vabre qui reliera Le Havre à Fort de France, en Martinique. Denis Van Weynbergh (54 ans) abordera alors la première étape d’un long périple qui devra le mener, 3 ans plus tard, du moins il l’espère, au départ du prochain Vendée Globe. « L’Everest des mers, le Graal absolu ! », s’exclame cet entrepreneur qui, au moment de virer à la bouée du demi-siècle d’existence, a revendu son entreprise afin de se consacrer à sa passion et aussi à la mise sur pied de son projet de tour du monde, sans escale et sans assistance, qu’il semble avoir élevé au rang de véritable obsession. « C’est l’aboutissement d’une passion née en famille pour commencer, et qui s’est intensifiée au début de ce siècle, quand j’ai disputé la Mini-Transat aux côtés de cadors comme Yannick Bestaven (vainqueur du dernier Vendée Globe), Sam Davies, Arnaud Boissières ou encore Ari Huusela. »