Deux ex-dirigeants de G4S plaident coupable aux États-Unis pour des accords de cartel

Ces deux personnes ont admis que, avec des confrères de sociétés concurrentes, elles ont conclu des accords sur les prix et se sont partagé les contrats de services de sécurité. Il s'agissait de contrats avec le ministère américain de la Défense et avec la NCIA, l'agence de communication et d'information de l'Otan.

En juin, on avait déjà appris que G4S Belgique avait elle-même conclu un accord à l'amiable avec le ministère américain de la Justice. Il s'agissait ici du volet américain d'une enquête menée en Belgique depuis le début de l'année dernière par l'Autorité belge de la concurrence (ABC).