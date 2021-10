Affaire Mawda: des peines de 3 ans et 5 ans requises contre deux trafiquants d’êtres humains

Mawda, âgée de 2 ans, avait été tuée par la balle d’un policier la nuit du 16 au 17 mai 2018 lors d’une course-poursuite qui avait eu lieu entre la police et le véhicule transportant des migrants dans lequel elle se trouvait. Ce véhicule tentait de rejoindre le Royaume-Uni.

Les faits relatifs à la traite des êtres humains avaient été examinés par la justice liégeoise.

À lire aussi «Procès de la solidarité et de la migration: non à l’instrumentalisation politique de la justice»

Six condamnations avaient été prononcées, dont trois par défaut. Le chauffeur de la camionnette n’avait pas fait appel. Ses deux complices, désignés comme les passeurs avec des rôles différents, avaient été condamnés à 5 ans de prison ferme et 3 ans avec sursis pour un tiers. Ils avaient fait appel de la décision et ont de nouveau contesté leur rôle de passeur.

Devant la cour d’appel, le parquet fédéral n’a pas sollicité d’aggravation du niveau des peines et a requis des sanctions de 3 ans et 5 ans. Le ministère public a toutefois jugé trop clémente la mesure de sursis accordée à un des prévenus.