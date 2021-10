L’inquiétude monte chez Carrefour, toujours en panne de marchandises

Un mois après la grève chez Nivelles Logistics, certains supermarchés wallons et bruxellois arborent encore des rayons dégarnis. Clients, travailleurs, franchisés, ça sent la déroute de tous côtés. A quand le retour à la normale ?

C’était il y a un mois : le géant suisse de la logistique Kuehne+Nagel annonçait son intention de fermer sa filiale Nivelles Logistics d’ici un an et, dans la foulée, de licencier les 549 travailleurs de ce centre de distribution crucial pour les magasins Carrefour de Wallonie et de Bruxelles. Et pour cause : ce dépôt dessert ces supermarchés. Hélas, fort logiquement, le mouvement de grève chez Nivelles Logistics suite à l’annonce du plan social a eu de fâcheuses répercussions bien visibles pour les clients fidèles et les employés de Carrefour : privés de marchandises fraîches, les rayons se sont inexorablement vidés.