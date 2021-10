Margaret Bodde de la Film Foundation: «La préservation des films est essentielle»

Directrice de la Film Foundation, organisation à but non lucratif, créée par Martin Scorsese en 1990 et qui a contribué à restaurer près de 900 films, Margaret Bodde a été l’assistante du cinéaste cinéphile durant vingt et un ans et l’avoue, elle a tout appris de lui. Nous avons profité de sa présence au Festival Lumière à Lyon où elle partageait son expertise sur la préservation et la restauration des films, pour la rencontrer.

Quelle est l’importance de la Film Foundation trente ans après sa création ?