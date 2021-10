Les lauréats des Academic Honoris Causa (3/4): Vandana Shiva, un exemple d’engagement intellectuel et militant

Le visage de Vandana Shiva n’est pas familier de tout le monde. Mais il l’est assurément de toutes celles et tous ceux qui combattent depuis longtemps les organismes génétiquement modifiés (OGM) ainsi que l’agriculture intensive et prônent plus largement un changement de modèle. Ces trente dernières années, la militante écologiste et féministe indienne a multiplié les livres et a pris la parole en des centaines d’endroits dans le monde devenant une des figures de la militance : historiquement identifiée au mouvement altermondialiste, plus récemment posée en précurseuse de l’écoféminisme. En 1993, elle avait déjà obtenu le Right Livelihood Award, connu comme étant en quelque sorte le « Prix Nobel alternatif ».