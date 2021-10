La bonne dynamique des films classiques

Cinéma de niche, le film classique retrouve une nouvelle vie en version restaurée et peut doper les entrées comme le marché du DVD.

Les films classiques, ça marche. On l’a constaté durant le premier confinement, sur les plateformes, de Netflix à Sooner en passant par la Cinetek dont c’est la ligne éditoriale, lors de la reprise des cinémas qui, faute de nouveautés lors de l’été 2020, avaient misé sur des classiques et ont fait des « succès » avec des films tels que Crash, La leçon de piano, Shining, Le miroir. Ce qui était encore le cas tout récemment au Festival Lumière à Lyon, qui proposait 169 films de patrimoine et documentaires sur grand écran dans une vingtaine de lieux dans la ville. Un festival qui a séduit quelque 150.000 spectateurs en huit jours.