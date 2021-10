Signe de soutien au mouvement Black Lives Matter sifflé, jets de gobelets…: un public brugeois pas irréprochable en Ligue des champions

Alors que les joueurs mettaient un genou au sol en soutien au mouvement Black Lives Matter, des supporters brugeois se sont fait entendre en sifflant cette initiative. Une réaction qui vous fait réagir sur les réseaux sociaux, certains considérant qu’il s’agit d’un manque de respect évident.

Outre ces sifflements avant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue des champions entre le FC Bruges et Manchester City, on regrettera la réaction de supporters au moment où Joao Cancelo a fêté son but, le premier de son équipe à la demi-heure de jeu. De fait, certains fans ont jeté des verres de bière sur les Sky Blues, ces derniers fêtant ce goal sur la pelouse à côté d’une partie de tribune.