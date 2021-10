Le Monte-Carlo en version zéro émission

Le plus ancien et le plus célèbre des rallyes possède aussi une déclinaison pour les voitures électriques. De mercredi à samedi, ces engins silencieux tenteront de respecter le code de la route et des moyennes imposées tout en consommant le moins d’énergie possible. Un sacré défi que d’affronter la montagne pour des véhicules par définition citadins. Parmi la cinquantaine d’engagés, deux équipages belges.