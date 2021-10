Phishing, smishing… l’autre épidémie qui a envahi notre quotidien

Un SMS de bpost indiquant des frais à régler pour un colis, un mail du SPF Finances vous demandant de mettre à jour vos données bancaires, un appel du numéro de Card Stop vous demandant de choisir un nouveau code secret… L’illusion est de plus en plus subtile et n’épargne plus personne. L’hameçonnage, plus couramment appelé phishing – contraction des mots anglais fishing (pêche) et phreaking (piratage téléphonique) –, ne cesse de prendre de l’ampleur chez nous. Tout comme ses déclinaisons : le smishing, très en vogue dernièrement, qui désigne une arnaque via SMS, et le vishing, une fraude vocale. Partout, les chiffres explosent.