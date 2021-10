Elargissement de l’UE: ouvrir la porte à de nouveaux Etats membres, c’est «un choix géopolitique»

Collision du calendrier… Mardi matin, le Premier ministre polonais tentait de défendre devant le Parlement européen le coup de couteau porté par Varsovie à un pilier de la construction européenne. Peu après, devant la commission des Affaires étrangères du même Parlement, le commissaire Oliver Varhelyi, venait présenter le « paquet élargissement 2021 » : le bulletin annuel décerné par l’institution européenne aux pays qui tentent d’adhérer à l’UE. Comme la Pologne et neuf autres pays d’Europe centrale et orientale en 2004, la Roumanie et la Bulgarie en 2007 et, dernier impétrant, la Croatie en 2013, cependant que l’UE a, depuis, perdu le Royaume-Uni, « brexité ».