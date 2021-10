Ligue des champions: Batshuayi et Besiktas, en déroute face au Sporting, subissent leur troisième défaite

Mardi soir, le Besiktas de Michy Batshuayi s’est incliné contre le Sporting Portugal, 1-4, dans le cadre de la 3e journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Michy Batshuayi a disputé l’entièreté de la rencontre pour le club stambouliote et s’est procuré plusieurs occasions franches sans marquer pour autant. Besiktas, qui n’a toujours pas engrangé le moindre point, demeure à la 4e et dernière place du groupe C, tandis que le Sporting est 3e.

Les Portugais ont ouvert la marque au bout d’un quart d’heure grâce à leur capitaine uruguayen, Coates, d’une tête à bout portant suite à un corner relayé par Ignacio (0-1, 15e). Larin a mis les équipes à égalité sur un autre corner déposé sur son crâne par Pjanic (1-1, 24e). Quelques minutes plus tard, Coates s’est fendu d’un doublé sur une phase similaire à son premier but pour redonner l’avance aux siens (1-2, 27e).