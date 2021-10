Le secret de Guardiola après Bruges – Manchester City: «J’ai reçu des infos de Kompany»

Manchester City s’est replacé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s’imposant facilement au FC Bruges (1-5), après une défaite face au PSG le mois dernier. Les Mancuniens, avec six points, ont provisoirement pris la première place du groupe A avant la rencontre entre Paris et Leipzig.

Après ce match, Pep Guardiola, le coach des Sky Blues, s’est confié et a même avoué un petit secret. « Je vais vous mettre dans la confidence », a-t-il expliqué. « J’ai parlé avec Vincent Kompany et j’ai eu quelques informations de sa part ».