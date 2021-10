Simon Mignolet après FC Bruges – Manchester Ciy: «1-5 est un résultat logique»

Déçu mais lucide par rapport au fait que son équipe a été surclassée par l’armada de City, Simon Mignolet est revenu sur ce match à sens unique avec son calme habituel. « Pour un gardien, il n’est jamais agréable d’encaisser cinq buts mais cela ne change rien à la déception finale », expliquait le portier international.

« Qu’on perde 1-5 ou 0-1, c’est du pareil au même ! Ici, même si on a gardé le contrôle – entre guillemets, bien sûr – pendant 25 minutes, il faut bien reconnaître qu’on n’a pas joué contre une équipe qui s’appuie uniquement sur trois individualités exceptionnelles. On le savait avant le match mais on espère toujours réussir quelque chose de grand si tant est que notre adversaire soit inefficace. Ici, on est tombé sur un collectif sans faille, bien huilé, qui a marqué facilement. Il suffit de voir que leurs deux latéraux ont marqué pour comprendre que le danger pouvait venir de partout. 1-5 est un résultat logique qui ne doit toutefois pas tout remettre en cause. »