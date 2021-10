Les entraves soignent mal les colères sociales

La justice l’a confirmé, il y a des limites au droit de grève et à la liberté de manifester. Mais attention à ce que ce qu’on cadenasse d’un côté n’explose pas anarchiquement de l’autre.

Cadrer les mouvements sociaux au moment où le désir d’expression, de manifestation et de contestation publiques a gagné en intensité : c’est le paradoxe devant lequel place l’arrêt de la Cour d’appel de Liège.

En confirmant la condamnation de 17 membres de la FGTB pour « entrave méchante à la circulation », la Cour renforce en effet une jurisprudence qui vise à cadenasser l’expression des colères et des oppositions pour les forcer à emprunter des chemins balisés ou, comme le disent politologues et juristes, à ne plus planter les piquets de grève qu’aux endroits prévus à cet effet.

Le message de la justice belge est d’autant plus clair qu’il adresse une mise en garde spécifique aux dirigeants des syndicats et associations diverses qui organisent et valident les actions de leurs troupes.