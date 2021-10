Les 24H motos de retour à Francorchamps

Les travaux entamés voici quelques jours au sommet du Raidillon ne seront pas inutiles. Ce dont personne ne doutait, bien sûr. La modification importante de cet endroit mythique fait partie des efforts consentis par le circuit de Francorchamps pour répondre à l’homologation endurance et accueillir les 24 Heures motos. Depuis ce mardi, on sait que ce double tour d’horloge aura lieu les 4 et 5 juin 2022.

Pour que cette épreuve prestigieuse se déroule, d’autres aménagements devront être réalisés. Notamment dans la plupart des sorties de virages où des bacs de graviers remplaceront le bitume actuel.

On se souvient qu’entre 1973 et 2003, les 24 Heures de Liège faisaient partie du calendrier du championnat du monde d’endurance. Puis elles ont été rayées des tablettes de la FIM (Fédération Internationale Motocycliste) parce que le circuit ne correspondait plus aux normes de sécurité.