Lionel Messi, nouveau prince du Parc, renverse Leipzig

La Ligue des champions, le terrain de prédilection de Lionel Messi. Sextuple vainqueur du Ballon d’Or et lauréat à quatre reprises de la plus belle compétition continentale, l’Argentin de 34 ans a fait chavirer le Parc des Princes ce mardi soir. Trois semaines après avoir inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes contre Manchester City, l’ancien capitaine du Barça a frappé fort contre Leipzig. Alors que la bande de Mauricio Pochettino était malmenée par la formation teutonne, Messi s’est érigé en sauveur. D’abord en remettant les deux formations à égalité (67e) à la suite d’un service de Kylian Mbappé – auteur du premier but de la partie mais également d’un envoi manqué sur le point des onze mètres dans les arrêts de jeu – qui avait précédemment profité d’un excellent pressing d’Achraf Hakimi. Puis, en trompant Gulcacsi sur penalty d’une panenka dont il est quasiment seul à avoir le secret.