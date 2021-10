European Open: «La première fois que je joue un match comme ça», se réjouit Andy Murray après sa victoire contre Tiafoe

Andy Murray a rejoint le 2e tour de l’European Open d’Anvers après avoir battu l’Américain Frances Tiafoe (ATP 48) en trois sets 7-6 (7/2), 6-7 (7/9) et 7-6 (10/8) au terme d’un thriller de 3 heures et 44 minutes, mardi à la Lotto Arena. Il s’agit du plus long match en trois sets de l’année 2021, le précédent ayant été joué en 3 heures et 38 minutes par Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Barcelone en avril.

« Je pense que c’est la première fois dans ma carrière que je joue un match avec trois tie-breaks », a déclaré Andy Murray, qui s’est imposé sur sa 2e balle de match avant de tomber dans les bras de son adversaire. « C’est sûrement le plus long match en trois sets que j’ai joué. C’était une bataille incroyable. Je suis fatigué maintenant ».