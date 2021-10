Affaire Dutroux: la marche blanche, c’était il y a 25 ans

Il y a 25 ans, plus de 300.000 personnes défilaient à Bruxelles pour réclamer une justice plus efficace et apporter leur soutien aux familles de Julie, Mélissa, An, Eefje, Laetitia, Sabine ainsi qu’à tous les enfants victimes de violences. De par son ampleur, la « Marche Blanche » fera date dans l’histoire de la Belgique et précipitera, quelques jours plus tard, la mise en place d’une commission parlementaire chargée de se pencher sur les lacunes et dysfonctionnements de l’enquête sur l’affaire Dutroux.

L’horreur des révélations

Après l’arrestation, le 13 août 1996, de Marc Dutroux et de ses complices Michelle Martin et Michel Lelièvre, la Belgique plonge dans l’horreur à mesure de leurs révélations. Si Laetitia Delhez et Sabine Dardenne sont libérées deux jours plus tard, les enquêteurs découvrent ensuite les cadavres de Julie et Mélissa, mortes de faim dans la cache de Marc Dutroux et enterrées dans son jardin, puis ceux d’An et d’Eefje enfouis chez Bernard Weinstein, à Jumet.