Zizou Bergs battu par Lloyd Harris à l’European Open: «Il me manque encore un peu d’expérience»

« Je pense avoir joué un match correct, mais à la fin, c’est bien le meilleur joueur qui a gagné. On a tous les deux bien servi, j’ai raté quelques opportunités, lui, il les a saisies, et je dois encore apprendre de ça. Ce ne fut pas simple d’attendre durant 3h45, et le match incroyable de Murray, avant de jouer. Je pensais que ce serait à mon avantage, tellement je voulais entrer dans l’arène, mais finalement, cette attente m’a certainement coûté de l’énergie. Je ne sais pas si je termine ma saison ici. On va en discuter avec mon coach, il y a peut-être encore quelques points à aller chercher en Challenger, mais sinon, ce sera du repos avant de bien préparer la saison 2022, et les qualifs de l’Open d’Australie qui se jouent en décembre… »