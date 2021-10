Météo: une journée douce pour la saison mais venteuse

Les températures varieront entre 16 et 18 degrés aujourd’hui à Bruxelles. Des pluies sont prévues à partir du début d’après-midi. La journée sera également venteuse, avec un vent assez fort allant jusqu’à plus de 60 kilomètres par heure.

Mercredi soir et la nuit prochaine, une zone d’averses assez active traversera notre pays du littoral vers l’Ardenne. Les averses pourront être assez fortes et accompagnées de coups de vent. Un orage n’est pas exclu. Le vent augmentera temporairement pour devenir assez fort à fort avec des rafales de 80 km/h, voire localement plus, surtout en cas de fortes averses. Les températures redescendront entre 6 et 11 degrés.