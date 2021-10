Près de 50 employés de Caméléon en deviennent actionnaires

Famous Clothes, la société à l'origine de Caméléon, avait été déclarée en faillite en novembre dernier. Les magasins outlet de Genval et de Woluwe-Saint-Lambert employaient encore 110 personnes à l'époque. Parmi eux, 46 ont désormais rejoint le capital de la société, ce qui représente une participation conjointe de 7%. Le reste des actions est détenu par la direction de Cameleon. Les membres du personnel reçoivent également 24% des droits de vote, ce qui leur permet d'avoir leur mot à dire sur la politique future de l'entreprise.

L'opération a duré environ neuf mois car elle devait inclure un règlement fiscal. L'augmentation de capital a été officiellement conclue le 14 octobre.

La chaîne de magasins prend maintenant un nouveau départ : les deux succursales de Genval et de Woluwe-Saint-Lambert continueront d'exister et un nouveau concept de magasin est ajouté à Woluwe sous le nom de "Rengo". Il s'agit notamment de la vente de meubles vintage, de décoration, de livres, de plantes et d'un restaurant: Hanoi Station.

"Neuf mois après sa reprise par le personnel et la nouvelle direction, Cameleon jouit d'une situation financière saine", affirme l'entreprise, qui emploie aujourd'hui environ 80 personnes, dont une soixantaine provient de l'ancienne structure.