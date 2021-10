Coronavirus: les employeurs demandent des sanctions lourdes pour le personnel de santé opposé au vaccin

Suspension de collaboration sans rémunération, ni salaire

Selon le schéma proposé par les employeurs, il est question d’abord d’une période transitoire de deux à trois mois, une fois l’obligation vaccinale inscrite dans la législation, durant laquelle le personnel non vacciné pourrait recourir à des tests. Ensuite, pour ceux qui refuseraient toujours le vaccin, il y aurait suspension de la collaboration sans rémunération ni salaire, durant une période qui pourrait aller jusqu’à six mois. À l’issue de ce délai, on passerait à une sanction plus lourde encore. « Il pourrait s’agir d’un motif pour une rupture du contrat », estiment les représentants des employeurs au Conseil national du travail.

Les syndicats estiment ces sanctions injustifiables, au vu des droits fondamentaux, qu’il s’agisse du licenciement ou de l’éloignement du travail sans rémunération.