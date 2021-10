Coronavirus: la fondation de Bill Gates investit 120 millions de dollars pour l’accès à la pilule anti-Covid

Le laboratoire américain Merck a développé un médicament, le molnupiravir, qui réduit fortement les risques d’hospitalisation et de décès lorsqu’il est pris dans les premiers jours de l’infection.

Ce traitement par comprimés, donc facile à administrer, offre une alternative très attendue aux vaccins, notamment pour les pays connaissant des difficultés d’accès à ces derniers. Son autorisation est actuellement en cours d’évaluation par l’Agence américaine des médicaments (FDA). Le médicament permet de réduire les risques d’hospitalisation et de décès quand on commence à être infecté par le covid-19.

La fondation Bill et Melinda Gates a annoncé mercredi un investissement de jusqu’à 120 millions de dollars pour faciliter l’accès des pays pauvres à un traitement prometteur contre le Covid-19 sous forme de pilule.

Pour 10 millions de traitements

Merck prévoit de fabriquer les doses nécessaires pour 10 millions de traitements d’ici la fin de l’année. Mais une grande partie risque de revenir aux pays riches, comme cela a été le cas pour les vaccins.

« L’approvisionnement mondial (de vaccins) a été acheté par les pays riches », a déclaré Trevor Mundel, président de la division santé mondiale de la fondation. « Nous devons empêcher que cela arrive à nouveau. »

Certains fabricants de génériques « ont dit pouvoir facilement produire 10 millions de traitements par mois, mais le problème est qu’ils ne le feront probablement pas avant de voir quelle est la demande et qui paiera », a-t-il expliqué. « C’est ce que nous voulons accélérer, nous ne voulons pas qu’ils attendent. »

La fondation Gates a par ailleurs permis le développement d’une technique « plus simple et plus rentable » pour fabriquer ce médicament, qui a été partagée avec les fabricants de génériques.