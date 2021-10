Barco: les ventes entravées par la pénurie de composants

"Nous observons désormais des signes clairs de reprise de la demande de Barco, en particulier du côté d'Enterprise et d'Entertainment, alimentée par les tendances de back-to-office et de back-to-cinéma. Ce rebond reflète la robustesse du portefeuille de produits de Barco, les meilleurs de leur catégorie", commentent les CEO An Steegen et Charles Beauduin.

"Néanmoins, nous nous attendons à ce que les défis posés par la chaîne d'approvisionnement persistent et entravent le rythme de conversion de notre carnet de commandes, qui atteint un niveau record, en ventes au début de 2022", poursuivent-ils.