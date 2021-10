Un colis livré en 24 heures par bpost: la ministre De Sutter propose un supplément

L’an passé, l’activité colis de bpost a augmenté de 56 % alors que le courrier baisse de 5 à 10 % par an. Ces commandes qui sont souvent livrées au domicile de l’acheteur génèrent une circulation importante. La vice-Première ministre Groen plaide donc en faveur d’un supplément en cas de livraison express ou éventuellement un prix moindre si la livraison se fait de façon moins précipitée.

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter, veut verdir le commerce électronique. Elle propose que les clients qui souhaitent recevoir leur colis dans les 24 heures suivant la commande paient un supplément, a-t-elle expliqué mercredi dans les colonnes de « Het Laatste Nieuws » et « De Morgen ».

Une proposition qui se veut écologique

« Si on a besoin d’un médecin durant la nuit, la consultation coûte plus cher », a fait remarquer Mme De Sutter.

La ministre souhaite également que les derniers kilomètres qui séparent le colis de sa destination finale deviennent eux aussi plus écologiques, car c’est sur cette partie du trajet que les sociétés de livraison émettent le plus de CO2. Il faut envisager l’aménagement d’écozones à la périphérie des villes à partir desquelles la répartition vers des points de retrait locaux se déroulerait, estime-t-elle. « Ca n’empêchera pas le consommateur de dormir s’il doit aller chercher son colis 500 mètres plus loin. »