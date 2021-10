Biothalys reçoit un financement de la Fondation Gates

Ce financement pluriannuel doit permettre à Biothalys de développer de nouveaux fongicides biologiques à base de protéines pour lutter contre les tâches foliaires, une maladie "majeure et dévastatrice sur les cultures de niébé et d'autres légumineuses". Le niébé est surtout produit en Afrique, et sa culture permet à de nombreuses femmes de subvenir à leurs besoins, selon l'entreprise.

Environ 14,5 millions d'hectares de terres sont consacrées à sa culture, pour une production mondiale de 6,2 millions de tonnes, tandis que 200 millions de personnes en consomment quotidiennement, indique Biothalys. La maladie de la tache foliaire peut réduire le rendement des cultures de 40%.