«Le Lion belge», conte surréaliste

De Nimetulla Parlaku, avec Karim Barras, Greg Duret, Mathylde Desmaret, Sophie Senecaut, Claude Semal, Vincent Minne, François Ebouele, Baptiste Sornin, Bruce, 89 mn.

Un ovni surréaliste et absurde, qui questionne la Belgique et son passé colonial de manière décalée : voilà ce qui pourrait résumer Le Lion Belge, film improbable et inclassable visible en ce moment à Flagey (Bruxelles). Le récit suit deux amis paumés qui ont trouvé un moyen imparable de se faire de l’argent : capturer un lion. Un lion forcément insaisissable, à travers lequel ils vont en fait exorciser les fantômes coloniaux qui hantent Bruxelles…